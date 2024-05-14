Дети Марадоны потребовали снять с аукциона "Золотой мяч" их отца

Дочери аргентинского футболиста Диего Марадоны намерены подать в суд требование, чтобы "Золотой мяч" их отца сняли с аукциона, сообщает Zakon.kz.

Награда, которую Марадона получил после победы на чемпионате мира в 1986 году, несколько десятилетий считалась утерянной. Ее, как утверждают наследницы игрока, похитили из банка в Неаполе.

Фото: aguttes

Недавно приз выставили на аукцион Aguttes в Париже. "Золотой мяч" намеревались продать в июне. Стартовая цена лота остается неизвестной.