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Дети Марадоны потребовали снять с аукциона "Золотой мяч" их отца

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 03:03 Фото: pixabay
Дочери аргентинского футболиста Диего Марадоны намерены подать в суд требование, чтобы "Золотой мяч" их отца сняли с аукциона, сообщает Zakon.kz.

Награда, которую Марадона получил после победы на чемпионате мира в 1986 году, несколько десятилетий считалась утерянной. Ее, как утверждают наследницы игрока, похитили из банка в Неаполе.

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 03:03

Фото: aguttes

Недавно приз выставили на аукцион Aguttes в Париже. "Золотой мяч" намеревались продать в июне. Стартовая цена лота остается неизвестной.

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