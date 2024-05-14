Дети Марадоны потребовали снять с аукциона "Золотой мяч" их отца
Фото: pixabay
Дочери аргентинского футболиста Диего Марадоны намерены подать в суд требование, чтобы "Золотой мяч" их отца сняли с аукциона, сообщает Zakon.kz.
Награда, которую Марадона получил после победы на чемпионате мира в 1986 году, несколько десятилетий считалась утерянной. Ее, как утверждают наследницы игрока, похитили из банка в Неаполе.
Фото: aguttes
Недавно приз выставили на аукцион Aguttes в Париже. "Золотой мяч" намеревались продать в июне. Стартовая цена лота остается неизвестной.
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