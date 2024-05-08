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Останки павших во время ВОВ бойцов нашли в Тверской области

огонь, память, останки солдат, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 09:47 Фото: pexels
В Тверской области поисковый отряд курсантов Академии Государственной противопожарной службы МЧС России обнаружил останки 31 без вести пропавшего красноармейца, сообщает Zakon.kz.

В течение двух недель 30 курсантов и офицерский состав академии проводили поисковые работы на месте ожесточенных боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года. Отрядом найдено большое количество личных вещей, боеприпасов и медальонов. По ним устанавливаются личности солдат. Все павшие бойцы будут перезахоронены с воинскими почестями.

"Только в одном неучтенном боевом захоронении обнаружены, по предварительным данным, не менее 24 павших солдат, а также три смертных медальона. Один из них удалось прочитать – он принадлежит старшему лейтенанту Николаеву, 1914 г.р., уроженцу города Вологды", – рассказал и.о. главы МЧС России Александр Куренков.

Для поискового отряда вуза МЧС России это седьмая по счету вахта Памяти. Она посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Zakon.kz сообщал, что на Центральном кладбище города Алматы в преддверии 79-й годовщины Дня Победы прошла церемония возложения цветов к памятнику Неизвестного солдата.

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