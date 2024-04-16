Процедуру импичмента министра внутренней безопасности начали в США из-за наплыва мигрантов

Палата представителей США передала статьи импичмента главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса в сенат, где должен пройти суд над чиновником, ответственным за миграционную политику в администрации Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РИА Новости, американский сенат, контролируемый демократами, быстро оправдает министра или даже отклонит обвинения без проведения процесса.

Отмечается, что палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, в феврале со второй попытки проголосовала за импичмент Майоркаса, обвинив его в рекордном наплыве нелегальных иммигрантов через плохо защищенную южную границу страны.

Как уточняется, процедура отводит сенаторам роль присяжных, а обвинение будут представлять "менеджеры импичмента" – делегированные в сенат конгрессмены.

Ранее сообщалось, что экс-посла США приговорили к 15 годам за шпионаж в пользу Кубы.