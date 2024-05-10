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Грета Тунберг против участия Израиля в "Евровидении"

Митинг, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 04:30 Фото: Telegram/BILD на русском
9 мая шведская экологическая активистка Грета Тунберг приняла участие в митинге в городе Мальмё в знак протеста против участия Израиля в "Евровидении", сообщает Zakon.kz.

На акции протеста митингующие выкрикивали лозунги "Нет геноциду!" и "Долой Израиль!", поднимая флаги Палестины. Часть людей протестовали против участия Израиля, другие – против проведения самого конкурса. Сама 21-летняя экоактивистка надела арабский платок куфия, а эпизод видео с акции протеста Тунберг зарепостила на своей странице в Х.

Между тем определились первые финалисты "Евровидения-2024".

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