На железнодорожном вокзале в Румынии столкнулись пассажирские поезда
Фото: pixabay
24 человека пострадали в результате ДТП на железнодорожном вокзале в городе Констанца в Румынии, где столкнулись два поезда, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Digi 24, 20 человек прошли медицинское обследование на месте происшествия, остальные были доставлены в больницу.
"На станции Констанца произошла железнодорожная авария, в которую попали два поезда", – говорится в сообщении.
Уточняется, что железнодорожное движение на станции Констанца временно реорганизовано.
Ранее сообщалось, что десятки туристов оказались в беде из-за столкновения двух прогулочных судов в Китае.
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