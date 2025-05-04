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Мир

На железнодорожном вокзале в Румынии столкнулись пассажирские поезда

ДТП произошло на железнодорожном вокзале в Румынии, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 18:46 Фото: pixabay
24 человека пострадали в результате ДТП на железнодорожном вокзале в городе Констанца в Румынии, где столкнулись два поезда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Digi 24, 20 человек прошли медицинское обследование на месте происшествия, остальные были доставлены в больницу.

"На станции Констанца произошла железнодорожная авария, в которую попали два поезда", – говорится в сообщении.

Уточняется, что железнодорожное движение на станции Констанца временно реорганизовано.

Ранее сообщалось, что десятки туристов оказались в беде из-за столкновения двух прогулочных судов в Китае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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