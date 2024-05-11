Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: уроженец Казахстана рассказал подробности

Уроженец Казахстана Ерхан Аханов рассказал, как бросился на помощь пассажирам автобуса, утонувшего в реке Мойку в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал изданию "Фонтанка".

По словам Ерхана Аханова, днем 10 мая он ехал с работы, когда увидел сломанную ограду и тонущий автобус.



Первой мыслью было прыгнуть в воду, но другие очевидцы отговорили от этой идеи. Тогда Ерхан Аханов побежал к машине, взял из багажника трос и привязал к забору. По нему сначала спустился один из дагестанцев, а за ним сам Ерхан.

"Ребята открыли люк и начали вытаскивать женщину, я начал делать ей массаж сердца, чтобы дать первую медицинскую помощь, у нее начался рвотный рефлекс — водой захлебнулась, я положил ее на бок и снова стал делать массаж сердца. Кто-то из ребят помогал, начал искусственное дыхание делать", — рассказал он.

После этого они занялись вторым пассажиром. Но больше не смогли никого вытащить из люка, так как спускаться в затопленный салон без веревки было рискованно, а под рукой ничего не было, чтобы разбить стекло.

По словам Ерхана Аханова, он родился в Казахстане, но последние три года живет в Санкт-Петербурге, работает водителем.



10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами после ДТП пробил ограду моста и упал в Мойку. Всего внутри было 20 человек. По словам очевидцев, из воды по одному доставали людей без сознания. Позже стало известно, что среди погибших оказалась 28-летняя Марина Ю., уроженка города Кокшетау. Также сообщалось, что в результате ЧП погибли семь человек.