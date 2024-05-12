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Часы Фиделя Кастро продадут с аукциона

Фидель Кастро, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 16:36 Фото: picryl
Наручные часы, подаренные Фиделем Кастро интервьюеру Джине Лоллобриджиде, продадут на аукционе в Италии, сообщает Zakon.kz.

Часы, на которых Кастро написал "Джине с восхищением", будут проданы на аукционе в этом месяце вместе с более чем 400 предметами ювелирных изделий, мебели и других вещей, принадлежавших Лоллобриджиде, которая умерла в прошлом году в возрасте 95 лет.

Другие предметы, выставленные на аукционе в аукционном доме Wannenes в Генуе (Италия), включают фотографии и памятные вещи о встречах актера со всеми, от Мэрилин Монро, Пола Ньюмана и Билла Клинтона до Генри Киссинджера, Хамфри Богарта и Сальвадора Дали, а также несколько ее кинопремий.

"Часы Кастро особенно символичны – он снял их со своего запястья и подарил ей, когда они встретились в 1974 году. Этот жест вошел в историю. Каталог так много рассказывает нам о женщине, которая была известна своим талантом, красотой и харизмой", – сказал генеральный директор аукционного дома Гвидо Ванненес.
наручные часы Фиделя Кастро, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 16:36

Фото: Гвидо Ванненес/Guardian

Сообщается, что отношения между Лоллобриджидой и Кастро начались в 1973 году, когда коммунистический лидер попросил ее встретиться во время политического визита в Италию . К тому времени Лоллобриджида сделала вторую карьеру фотожурналиста, и в 1974 году ей удалось получить у него эксклюзивное интервью.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро умер в возрасте 90 лет в 2016 году.

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