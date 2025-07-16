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Общество

Часы за 29 миллионов тенге выставили на аукцион в Казахстане

Наручные часы выставили на аукцион в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 07:50 Фото: kuva.kz
25 наручных часов на общую сумму 352 321 714 тенге выставлены на аукцион в рамках возврата активов, сообщает Zakon.kz.

Торги пройдут 31 июля на площадке E-Qazyna, передает ТОО "Компания по управлению возвращенными активами". Аукцион будет проходить по формату повышения цены.

"Цель торгов – обеспечить прозрачную и эффективную реализацию возвращенных активов, предоставив всем заинтересованным участникам возможность приобрести ценные изделия", – говорится в объявлении.

Среди лотов ожидаются изделия премиум-сегмента, изъятые ранее у фигурантов уголовных и антикоррупционных дел. К участию в торгах допускаются все зарегистрированные пользователи платформы E-Qazyna.

"Приглашаем всех желающих принять участие в аукционе и воспользоваться возможностью приобрести наручные часы на привлекательных условиях".ТОО "Компания по управлению возвращенными активами"

Одним из дорогих лотов представлены карманные часы "Bovet" Fleurier Grand Complications Amadeo Fleurier из белого золота 750 пробы. Стоимость актива без НДС составляет 28 830 399 тенге.

Фото: kuva.kz

24 июля на платформе E-Qazyna будет разыгран ценный лот из 56 ювелирных изделий, ранее принадлежавших фигурантам крупных дел о возврате активов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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