Несколько россиян погибли от отравления неизвестным веществом

С 9 по 12 мая восемь жителей Астрахани скончались от отравления неизвестным веществом, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, на территории Ленинского района Астрахани по месту жительства и около дома скончалось трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, употребивших наркотические вещества. Предварительная причина смерти астраханцев – отравление неизвестным веществом.

Затем на территории Советского и Трусовского районов города Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет.

И 12 мая еще три человека скончались от отравления неизвестным веществом в Астрахани, число умерших составило восемь человек.

"В Астрахани возбуждено еще одно уголовное дело по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом", – говорится в сообщении СУСК России по Астраханской области.

Уточняется, что дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Подозреваемый в распространении наркотиков задержан.

Ранее сообщалось, что пожизненное лишение свободы наркодельцам предлагают ввести в Казахстане.