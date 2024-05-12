Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Несколько россиян погибли от отравления неизвестным веществом

несколько россиян погибли от отравления неизвестным веществом, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 20:44 Фото: Zakon.kz
С 9 по 12 мая восемь жителей Астрахани скончались от отравления неизвестным веществом, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, на территории Ленинского района Астрахани по месту жительства и около дома скончалось трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, употребивших наркотические вещества. Предварительная причина смерти астраханцев – отравление неизвестным веществом. 

Затем на территории Советского и Трусовского районов города Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет.

И 12 мая еще три человека скончались от отравления неизвестным веществом в Астрахани, число умерших составило восемь человек.

"В Астрахани возбуждено еще одно уголовное дело по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом", – говорится в сообщении СУСК России по Астраханской области.

Уточняется, что дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Подозреваемый в распространении наркотиков задержан.

Ранее сообщалось, что пожизненное лишение свободы наркодельцам предлагают ввести в Казахстане.

Читайте также

Египет присоединился к иску ЮАР против Израиля
Египет присоединился к иску против Израиля в Международном суде
землетрясение
Ощутимое землетрясение напугало жителей Мексики и Гватемалы
певица
Полина Гагарина призналась, что перестала работать с Меладзе из-за Брежневой
Елена Беляева
Россия 2024 год Наркотики Наркотики
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: