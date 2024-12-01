Умер актер из фильма "Дюна" Нильс Ареструп

В возрасте 75 лет умер известный французский актер Нильс Ареструп. Последние дни жизни он провел среди родственников в своем доме в пригороде Парижа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, супруга Ареструпа, актриса, сценарист и писательница Изабель Ле Нувель объявила о смерти мужа в воскресенье.

Причина смерти не раскрывается.

Ареструп известен по ролям в фильмах "Дюна" (2013), "Мое сердце биться перестало" (2005), "Боевой конь" (2011), "Ее зовут Сара" (2010), "Скафандр и бабочка" (2007), "Ван Гог. На пороге вечности" (2018) и других.

За свою карьеру он получил две премии Cesar французской Академии искусств и технологий кинематографа как лучший актер второго плана.

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