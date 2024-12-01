Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Умер актер из фильма "Дюна" Нильс Ареструп

умер французский актер Нильс Ареструп, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 18:45 Фото: wikipedia.org
В возрасте 75 лет умер известный французский актер Нильс Ареструп. Последние дни жизни он провел среди родственников в своем доме в пригороде Парижа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, супруга Ареструпа, актриса, сценарист и писательница Изабель Ле Нувель объявила о смерти мужа в воскресенье.

Причина смерти не раскрывается.

Ареструп известен по ролям в фильмах "Дюна" (2013), "Мое сердце биться перестало" (2005), "Боевой конь" (2011), "Ее зовут Сара" (2010), "Скафандр и бабочка" (2007), "Ван Гог. На пороге вечности" (2018) и других.

За свою карьеру он получил две премии Cesar французской Академии искусств и технологий кинематографа как лучший актер второго плана.

Ранее сообщалось, что умер тюремный надзиратель, казнивший "архитектора Холокоста", Шалом Нагар.

Читайте также

стало известно число погибших в Газе с начала военного конфликта с Израилем
В Газе подсчитали число погибших в военном конфликте палестинцев за прошедший год
Протестующие разгромили 48 комнат парламента Грузии
Протестующие разгромили 48 комнат в парламенте Грузии
Трамп, короли Великобритании и Испании отказались посетить открытие собора
Трамп, короли Британии и Испании отказались посетить открытие Нотр-Дама
Елена Беляева
Франция 2024 год Актеры Артисты Кино Культура
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Звезда &quot;Битвы экстрасенсов&quot;Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Звезда "Битвы экстрасенсов"Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Дочь Ивана Охлобыстина за неделю до свадьбы бросил жених
За неделю до свадьбы: дочь актера Ивана Охлобыстина бросил жених
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: