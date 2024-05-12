Сергей Шойгу стал новым секретарем Совбеза России

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности, сообщает Zakon.kz.

Ранее эту должность занимал Николай Патрушев.

"Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации". Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации", – говорится в указе президента.

По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, где будет работать Патрушев, станет известно через несколько дней, пишут российские СМИ.

"Шойгу будет курировать работу ФСВТС России, продолжит работать в сфере, которую знает изнутри", – отметил Песков.

Он также сказал, что очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике.

Кроме того, стало известно, что Владимир Путин предложил назначить министром обороны РФ Андрея Белоусова.

Правительство РФ ушло в отставку после вступления Владимира Путина в должность президента страны. При этом уже известно, что Михаил Мишустин сохранил пост премьер-министра России.