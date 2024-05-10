Михаил Мишустин сохранил пост премьер-министра России

Государственная дума Российской Федерации 10 мая на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром страны, сообщает Zakon.kz.

По информации российского правительства, за утверждение Михаила Мишустина премьером проголосовали 375 депутатов, 57 – воздержались, проголосовавших против не было.

Также сообщается, что Михаил Мишустин поблагодарил депутатов Госдумы за одобрение на должность.



"Правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в Послании, а также достижения обновленных целей развития", – заявил Михаил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин выдвинул кандидатом в премьеры Михаила Мишустина.



Новый глава Кабмина должен не позднее недельного срока после своего назначения представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров – кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.

Правительство РФ ушло в отставку после вступления Владимира Путина в должность президента страны.

