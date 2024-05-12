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МЧС России сообщило о 15 погибших в Белгороде

МЧС России сообщил о 13 погибших в Белгороде, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 03:07 Фото: скриншот
В российском Белгороде спасатели извлекли 15 погибших из-под завалов на месте обрушения подъезда многоэтажки, сообщает Zakon.kz.

Подъезд 10-этажного жилого дома на улице Щорса обрушился в ходе ракетной атаки 12 мая. 

Минобороны РФ сообщило о террористической атаке по жилым кварталам Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир". 

По данным РИА Новости, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в больницы направили 17 пострадавших. Удалось спасти 12 человек. И сейчас известно о 15 погибших.


Спасатели продолжают разбирать завалы в Белгороде даже в темное время суток. Для разбора завалов спасатели установили допосвещение, на месте работает тяжёлая техника. Пожарные проливают водой тлеющие очаги. Тем временем город продолжают обстреливать ВСУ - работает ПВО.

Ранее сообщалось, что всех остальных жильцов дома эвакуировали и переселили - часть из них отправилась к родственникам, часть размещена в ПВР на безопасной от обстрелов территории, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.


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