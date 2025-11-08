#Народный юрист
Происшествия

Под завалами стройки в Павлодаре обнаружили тело мужчины

рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 10:05 Фото: pixabay
8 ноября 2025 года павлодарские спасатели извлекли тело мужчины, который днем ранее оказался по завалами после обрушения плиты перекрытия строящейся школы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте по ЧС Павлодарской области, тело мужчины обнаружили при помощи поисковых собак и тепловизора.

"Ранним утром в 04:31 после проведения поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли тело из-под завалов", – сообщили в ДЧС.

58-летний мужчина оказался под завалами строящейся школы 7 ноября 2025 года. Полиция завела уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
