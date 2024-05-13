Роскосмос опубликовал фото разлива реки Ишим

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" разместила снимок спутника "Канопус-В". На нем изображен Ишимский район Тюменской области, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что с конца апреля 2024 года наблюдается высокая вода в реке Ишим (нижнее течение). Уровень превысил критическую отметку, обновив абсолютный максимум.

"Соседние районы Тюменской области ниже по течению Ишима – Абатский и Викуловский, находятся в зоне высокого половодья", – говорится в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".

На изображении видно затопленные садовые товарищества, деревни, автодороги, а также инфраструктуру аэродрома Ишим (Южный).

Фото: Telegram/roscosmos_gk

Ранее сообщалось, что к 79-й годовщине Дня Победы государственная космическая корпорация России "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки памятников воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.