Роскосмос опубликовал фото разлива реки Ишим
Специалисты уточнили, что с конца апреля 2024 года наблюдается высокая вода в реке Ишим (нижнее течение). Уровень превысил критическую отметку, обновив абсолютный максимум.
"Соседние районы Тюменской области ниже по течению Ишима – Абатский и Викуловский, находятся в зоне высокого половодья", – говорится в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".
На изображении видно затопленные садовые товарищества, деревни, автодороги, а также инфраструктуру аэродрома Ишим (Южный).
Фото: Telegram/roscosmos_gk
Ранее сообщалось, что к 79-й годовщине Дня Победы государственная космическая корпорация России "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки памятников воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.