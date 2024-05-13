Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Роскосмос опубликовал фото разлива реки Ишим

Роскосмос опубликовал фото разлива реки Ишим, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 13:37 Фото: pxhere
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" разместила снимок спутника "Канопус-В". На нем изображен Ишимский район Тюменской области, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что с конца апреля 2024 года наблюдается высокая вода в реке Ишим (нижнее течение). Уровень превысил критическую отметку, обновив абсолютный максимум.

"Соседние районы Тюменской области ниже по течению Ишима – Абатский и Викуловский, находятся в зоне высокого половодья", – говорится в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".

На изображении видно затопленные садовые товарищества, деревни, автодороги, а также инфраструктуру аэродрома Ишим (Южный).

Роскосмос опубликовал фото разлива реки Ишим, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 13:37

Фото: Telegram/roscosmos_gk

Ранее сообщалось, что к 79-й годовщине Дня Победы государственная космическая корпорация России "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки памятников воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

Читайте также

Лидер КНДР лично опробовал новую снайперскую винтовку
Лидер КНДР лично опробовал новую снайперскую винтовку
МЧС России сообщил о 13 погибших в Белгороде
МЧС России сообщило о 15 погибших в Белгороде
флаг Турции
Турция планирует защищать палестинцев, пока они не обретут государство
Анастасия Московчук
Россия 2024 год Паводки Космические аппараты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: