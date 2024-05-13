Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Родители во Франции ради детей записали в школу овец

Родители во Франции ради детей записали в школу овец, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 22:18 Фото: pixabay
Во французском департаменте Мозель ассоциация родителей записала овец в ученики, чтобы избежать закрытия класса из-за недостаточного числа учеников, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, родители заполнили регистрационные бланки на каждого нового "ученика", с указанием даты рождения, именами и данными родителей. Регистрационные карточки были отправлены в Министерство национального образования Франции.

"Раз уж наших детей держат за овец, можно довести абсурдность ситуации до предела", – заявил один из родителей.

Отмечается, что благодаря этому число школьников, которые должны приступить к занятиям в новом учебном году, увеличилось с 94 до 98 человек, что соответствует требованиям ведомства.

По словам мэра Войера Бертрана Янсона, ситуация в регионе распространенная. Он отметил, что класс, находящийся под угрозой закрытия, открылся в 2021 году, и в школе было зарегистрировано только 90 учеников.

Ранее сообщалось, в каких городах Казахстана откроют французские школы.

Читайте также

актер и каскадер
Умер актер и каскадер из фильмов "Д’Артаньян и три мушкетера" и "Пираты ХХ века"
сильный ветер в Мумбаи повалил огромный рекламный щит
Последствия шторма в Индии: рекламный щит упал на сотни людей, есть погибшие
Роскосмос опубликовал фото разлива реки Ишим
Роскосмос опубликовал фото разлива реки Ишим
Елена Беляева
Франция 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова: видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: