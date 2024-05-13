Родители во Франции ради детей записали в школу овец

Во французском департаменте Мозель ассоциация родителей записала овец в ученики, чтобы избежать закрытия класса из-за недостаточного числа учеников, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, родители заполнили регистрационные бланки на каждого нового "ученика", с указанием даты рождения, именами и данными родителей. Регистрационные карточки были отправлены в Министерство национального образования Франции.

"Раз уж наших детей держат за овец, можно довести абсурдность ситуации до предела", – заявил один из родителей.

Отмечается, что благодаря этому число школьников, которые должны приступить к занятиям в новом учебном году, увеличилось с 94 до 98 человек, что соответствует требованиям ведомства.



По словам мэра Войера Бертрана Янсона, ситуация в регионе распространенная. Он отметил, что класс, находящийся под угрозой закрытия, открылся в 2021 году, и в школе было зарегистрировано только 90 учеников.

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