Родителям учеников школы в Нидерландах запретили смотреть оценки из-за стресса у детей

В Нидерландах одна из школ на один семестр запретила родителям смотреть оценки детей в приложении, чтобы снизить стресс учеников, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, провести такой эксперимент решили после исследования. Ранее оно показало, что обмен каждым результатом оказывает дополнительное давление на учеников. Провести эксперимент согласились 95% родителей.

Тогда преподаватель экономики в школе Стейн Эйттенбогард опросил 500 учеников. Опрос показал: когда родители регулярно проверяли приложение, дети оценивали свой стресс в 2,7 балла из пяти. У тех, чьи родители не проверяли приложение постоянно, уровень стресса был равен двум.

"В голландской школьной системе недовольство оценками преобладает над развитием таких жизненных навыков, как эмпатия и гибкость", – уверен педагог с 40-летним стажем Герт Лойшельдер.

По его словам, метод Монтессори заключается в том, чтобы дать ученикам "ответственность и право выбора, который они делают в процессе обучения". Он считает, что когда родители заглядывают через плечо учеников, это вызывает у школьников стресс.

"В нашей системе образования мы всегда говорим ученикам, что они имеют право на ошибки. Так они учатся", – дополнил педагог.

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