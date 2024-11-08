Родителям учеников школы в Нидерландах запретили смотреть оценки из-за стресса у детей
По данным The Guardian, провести такой эксперимент решили после исследования. Ранее оно показало, что обмен каждым результатом оказывает дополнительное давление на учеников. Провести эксперимент согласились 95% родителей.
Тогда преподаватель экономики в школе Стейн Эйттенбогард опросил 500 учеников. Опрос показал: когда родители регулярно проверяли приложение, дети оценивали свой стресс в 2,7 балла из пяти. У тех, чьи родители не проверяли приложение постоянно, уровень стресса был равен двум.
"В голландской школьной системе недовольство оценками преобладает над развитием таких жизненных навыков, как эмпатия и гибкость", – уверен педагог с 40-летним стажем Герт Лойшельдер.
По его словам, метод Монтессори заключается в том, чтобы дать ученикам "ответственность и право выбора, который они делают в процессе обучения". Он считает, что когда родители заглядывают через плечо учеников, это вызывает у школьников стресс.
"В нашей системе образования мы всегда говорим ученикам, что они имеют право на ошибки. Так они учатся", – дополнил педагог.
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