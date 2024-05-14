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В Санкт-Петербурге автобус упал в реку: за спасение пассажиров наградили уроженца Казахстана

В Санкт-Петербурге автобус упал с моста: за спасение пассажиров наградили уроженца казахстанца, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 10:09 Фото: Telegram/mchs_official
13 мая 2024 года в Санкт-Петербурге торжественно наградили всех, кто принял участие в спасении пассажиров тонущего в реке Мойке автобуса. Самому младшему герою 10 лет. Также отличился и уроженец Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ерхан Аханов работает в компании по доставке питьевой воды. В тот момент он проезжал по Поцелуеву мосту на служебной машине.

Как отмечено в публикации издания "Фонтанка", Аханов хотел прыгнуть в воду, но очевидцы отговорили, сказав, что это очень опасно и можно будет разбиться.

"Я пошел за буксировочным тросом, который в машине находился, и зацепили этот трос об мост. И мы с ребятами начали поочередно спускаться, затем подплывать к автобусу, начали пытаться открывать люк, кого-то вытаскивать".Ерхан Аханов

Также Аханов добавил, что у мужества и отваги нет национальности.

"Птицы сильны крыльями, а люди дружбой. Хочу сказать этим, что мы все должны быть дружны, всегда протягивать руку помощи, никогда не проходить мимо".Ерхан Аханов

Ранее Аханов уже делился подробностями того дня.

В пятницу, 10 мая 2024 года, в Санкт-Петербурге пассажирский автобус протаранил два автомобиля и сорвался с моста в реку Мойку. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли три человека, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Водитель автобуса задержан, сейчас с ним работают полицейские.

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