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Дмитрий Песков высказался о медобследовании Владимира Путина

Владимир Путин и Дмитрий Песков, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 22:45 Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о регулярном медицинском обследовании в Центральной клинической больнице, сообщает Zakon.kz.

Он заявил в беседе с ТАСС, что проблем со здоровьем у президента нет, а речь шла об обычной профилактике – диспансеризации.

16 октября во время совещания с правительством Путин упомянул, что регулярно проходит медицинские обследования в Центральной клинической больнице. Речь об этом зашла в контексте сезонной вакцинации от гриппа, которая проводится по всей стране. Глава государства рассказал, что врачи ЦКБ рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом.

Центральная клиническая больница входит в состав Управления делами президента Российской Федерации. 

Отметим, что 7 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

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