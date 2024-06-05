Французский суд запретил продажу "Золотого мяча" Марадоны

Во Франции сняли с аукциона "Золотой мяч" ЧМ-1986, который принадлежал Диего Армандо Марадоне. Местный суд распорядился конфисковать трофей, так как появилась информация от близких легендарного футболиста, что ценность ранее украдена у них, сообщает Zakon.kz.

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По сведениям Мundo Deportivo, один из аукционных домов Парижа собирался выставить "Золотой мяч" Марадоны на торги 6 июня. Трофей мог стать самым дорогим лотом в истории спорта, так как оценивался в несколько миллионов долларов.

Однако за несколько дней до аукциона было объявлено о приостановке продажи на неопределенный срок.

Фото: Instagram/maradona

К данному моменту близкие Марадоны уверяют, что ценный приз был украден у них в 1989 году. Услышав просьбу представителей знаменитого аргентинского футболиста, французский суд наложил запрет на продажу "Золотого мяча". Трофей изъят до выяснения обстоятельств.

Легендарный футболист Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Спустя месяц после его смерти власти Аргентины предложили увековечить футболиста на новой купюре аргентинского песо.