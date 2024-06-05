Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Французский суд запретил продажу "Золотого мяча" Марадоны

Футбол Золотой мяч, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:29 Фото: Instagram/maradona
Во Франции сняли с аукциона "Золотой мяч" ЧМ-1986, который принадлежал Диего Армандо Марадоне. Местный суд распорядился конфисковать трофей, так как появилась информация от близких легендарного футболиста, что ценность ранее украдена у них, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

По сведениям Мundo Deportivo, один из аукционных домов Парижа собирался выставить "Золотой мяч" Марадоны на торги 6 июня. Трофей мог стать самым дорогим лотом в истории спорта, так как оценивался в несколько миллионов долларов.

Однако за несколько дней до аукциона было объявлено о приостановке продажи на неопределенный срок.

Футбол Лучший игрок ЧМ-1986, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:29

Фото: Instagram/maradona

К данному моменту близкие Марадоны уверяют, что ценный приз был украден у них в 1989 году. Услышав просьбу представителей знаменитого аргентинского футболиста, французский суд наложил запрет на продажу "Золотого мяча". Трофей изъят до выяснения обстоятельств.

Легендарный футболист Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Спустя месяц после его смерти власти Аргентины предложили увековечить футболиста на новой купюре аргентинского песо.

Читайте также

Футбол Решение Уволить Хави
Президент "Барселоны" объяснил свое решение уволить Хави
Футбол Прогноз Суперкомпьютера
Суперкомпьютер назвал будущего победителя Евро-2024 по футболу
Футбол Интервью Игрока
Мбаппе раскрыл всю правду о своих прошлых проблемах в ПСЖ
Куандык Шынасилов
Марадона Диего 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
скандал на барахолке в Алматы
Скандал разгорелся на алматинской барахолке
актер
Актер из "Солдат" и "Бедной Насти" Роман Мадянов отказался от работы из-за болезни
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: