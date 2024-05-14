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Женщина перепутала педали и насмерть переехала мужа

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 04:44 Фото: Telegram/МВД 24
13 мая в Красноярском крае женщина перепутала педали на своем Nissan Tiida и переехала супруга, сообщает Zakon.kz.

69-летний пенсионер вышел из машины, но почувствовал себя плохо и упал перед авто. Находившаяся за рулем его 63-летняя супруга бросилась на помощь. При этом она забыла поставить машину на ручной тормоз, из-за чего авто покатилось.

Пытаясь остановить машину, женщина уселась за руль, но перепутала педали и переехала супруга. Мужчина скончался до приезда врачей.

"Инспекторами ДПС женщина была освидетельствована, состояния опьянения не установлено. В настоящее время полицейскими всесторонне изучаются обстоятельства произошедшего". Telegram-канал МВД 24

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку.

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