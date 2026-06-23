Переехала женщину насмерть на парковке: оглашен приговор по резонансному делу в Кокшетау

В Кокшетау 23 июня 2026 года огласили приговор по резонансному дорожно-транспортному происшествию (ДТП), когда на парковке насмерть переехали женщину, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривал Кокшетауский городской суд. Подсудимую обвиняли в нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлекшем по неосторожности смерть человека.

"В мае 2026 года гражданка С., управляя автомашиной в городе Кокшетау, не имея специального права управления транспортными средствами, при повороте во двор дома совершила наезд на пешехода Ш. с причинением тяжкого вреда ее здоровью, которая от полученных травм скончалась в больнице", – сообщили в Кокшетауском городском суде Акмолинской области.

В суде подсудимая пояснила, что села за руль без водительских прав из-за того, что ее мужу стало плохо.

"Уголовное дело по факту допуска владельцем транспортного средства к управлению автомашиной водителя, не имеющего прав управления, выделено в отдельное производство", – отметили в суде.

При назначении наказания суд счел смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние подсудимой, наличие маленьких детей, возмещение причиненного морального вреда потерпевшей стороне.

"Согласно ч. 2 ст. 11 УК, правонарушение, совершенное подсудимой, относится к категории небольшой тяжести. Потерпевшая сторона показала суду, что к подсудимой претензий материального и морального характера не имеет, ущерб полностью возмещен и принесены извинения, просила не лишать ее свободы", – отметили в суде.

Приговором суда женщине назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы. На основании ч.1 ст. 74 УК отбывание наказания отсрочено на 3 года из-за наличия у осужденной двух маленьких детей.

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Судебный акт не вступил в законную силу.

Смертельное ДТП произошло во дворе жилого дома в Кокшетау 9 мая 2026 года. Трагедия попала на видео. На кадрах видно, как автомобиль при въезде на парковку сначала наезжает на бордюр, после чего сбивает женщину и переезжает ее. Во время разбирательств установили, что женщина не имеет права управления транспортным средством и не проходила соответствующее обучение.

