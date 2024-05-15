В США подростка ударило током из-за цепочки на шее

Студент американского колледжа случайно прикоснулся цепочкой на шее к зарядке от телефона и получил удар током, сообщает Zakon.kz.

По рассказу Даниэль Дэвис, ночью ее разбудил крик 16-летнего сына, который звал на помощь. Прибежав на шум, женщина увидела, что на шее подростка, где висела цепочка, появился ожог.

"Сын сказал, что его ударило током. На его шее был ожог. Запах стоял ужасный и горелый", – вспоминает женщина.

Фото: X/New York Post

В больнице выяснилось, что 16-летний Рейс лежал дома на кровати и пытался уснуть. Он решил проверить зарядку и наклонился к удлинителю. Тогда его цепочка случайно соприкоснулась с зубцами вилки аккумулятора, которые слегка торчали из розетки и парня ударило током. Подросток смог разорвать цепочку, но обжег ладони. Одна из частей цепочки приварилась к вилке, а упавший на кровать металлический крестик прожег матрас. В постели осталось отверстие глубиной семь см. Медики зафиксировали у него ожоги второй и четвертой степени.

"Почти вся его шея покрыта шрамами. От подбородка до ключицы", – добавила мать пострадавшего.

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