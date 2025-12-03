#АЭС в Казахстане
Мир

Школьник получил почти смертельный удар током, уснув рядом с зарядкой для телефона

Больница, пострадавший ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 06:15 Фото: GoFundMe
Восьмилетний Лоренцо Лопес из Канзаса (США) пережил инцидент, который едва не стоил ему жизни. Школьник получил удар током, уснув рядом с зарядкой для телефона, сообщает Zakon.kz.

По данным People, во сне мальчик получил сильнейший удар током и ожоги, когда металлическая цепочка на его шее замкнула контакт между зарядным устройством телефона и удлинителем, оставленным на кровати.

Лоренцо проснулся от жуткой боли, обнаружив, что его футболка загорелась. Не имея возможности позвать на помощь, он в панике сорвал с себя раскалившуюся цепь.

По словам Кортни, матери ребенка, сын перевернулся во сне, и цепь случайно попала в зазор между вилкой зарядного устройства и розеткой удлинителя.

"Если бы он не сорвал эту цепь, его бы продолжало бить током. Так что он, по сути, спас себе жизнь", – говорит женщина.

Удар током оставил глубокие ожоги на шее, груди и руках мальчика. Для лечения ему потребовалась операция по пересадке кожи, которую хирурги взяли с его головы, ног и ступней. Также травма повлияла на ребенка в эмоциональном плане.

Своей историей семья надеется предостеречь других родителей.

"Пожалуйста, не позволяйте своим детям спать с электронными устройствами или зарядными шнурами на кровати", – просит Кортни.

Ранее в США собака почувствовала опасность раньше врачей и спасла хозяйку.

Аксинья Титова
