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Атака на фургон с заключенным во Франции – убиты два конвоира

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 04:04 Фото: pixabay
14 мая два сотрудника тюрьмы были убиты в результате вооруженного нападения на тюремный грузовик во Франции, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Le Figaro, на фургон напали несколько человек с огнестрельным оружием. В результате этого заключенному вместе с неизвестными удалось скрыться. Власти уточняют, что нападавшие находились в автомобилях Audi и BMW. Один из автомобилей был найден сожженным вскоре после атаки.

В полиции сначала сообщил о трех погибших офицерах, позже власти уточнили, что жертв было двое. Еще три человека "серьезно ранены", заявил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

"Все мои мысли – с жертвами, их семьями и коллегами", – написал он в соцсети X.

Один из пострадавших, по словам следователей, находится в смертельной опасности. Сообщается также, что один из нападавших ранен.

На дерзкую атаку отреагировал президент Франции.

Известно, что бежавшему заключенному 30 лет. Несколькими днями ранее его приговорили к 18 месяцам лишения свободы за серию краж из супермаркетов и магазинов. Ему также предъявлено обвинение в покушении на убийство в городе Сент-Этьен-дю-Рувре и обвинение в умышленном убийстве в Марселе, совершенном в июне 2022 года.

В этот же день в бразильском штате Амазонас 39-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании новорожденной девочки, которой на момент насилия было всего пять дней.

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