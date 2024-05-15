Атака на фургон с заключенным во Франции – убиты два конвоира

14 мая два сотрудника тюрьмы были убиты в результате вооруженного нападения на тюремный грузовик во Франции, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Le Figaro, на фургон напали несколько человек с огнестрельным оружием. В результате этого заключенному вместе с неизвестными удалось скрыться. Власти уточняют, что нападавшие находились в автомобилях Audi и BMW. Один из автомобилей был найден сожженным вскоре после атаки.

В полиции сначала сообщил о трех погибших офицерах, позже власти уточнили, что жертв было двое. Еще три человека "серьезно ранены", заявил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

"Все мои мысли – с жертвами, их семьями и коллегами", – написал он в соцсети X.

Un convoi pénitentiaire a été attaqué dans l’Eure.



Deux de nos agents pénitentiaires sont décédés, trois sont gravement blessés. Toutes mes pensées vont aux victimes, à leur famille et à leurs collègues.



Je me rends immédiatement à la cellule de crise du @justice_gouv. — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) May 14, 2024

Один из пострадавших, по словам следователей, находится в смертельной опасности. Сообщается также, что один из нападавших ранен.

На дерзкую атаку отреагировал президент Франции.

L’attaque de ce matin, qui a coûté la vie à des agents de l’administration pénitentiaire, est un choc pour nous tous.



La Nation se tient aux côtés des familles, des blessés et de leurs collègues.



Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2024

Известно, что бежавшему заключенному 30 лет. Несколькими днями ранее его приговорили к 18 месяцам лишения свободы за серию краж из супермаркетов и магазинов. Ему также предъявлено обвинение в покушении на убийство в городе Сент-Этьен-дю-Рувре и обвинение в умышленном убийстве в Марселе, совершенном в июне 2022 года.

В этот же день в бразильском штате Амазонас 39-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании новорожденной девочки, которой на момент насилия было всего пять дней.