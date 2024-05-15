Две победительницы конкурсов красоты в США отказались от титулов

В США разразился скандал вокруг победительниц главных конкурсов красоты в стране – "Мисс США" и "Юная мисс США". За последние дни сразу две участницы конкурсов красоты отказались от своих титулов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, обладательница титула "Мисс США 2023" Ноэлия Фойгт опубликовала свое заявление 6 мая, сославшись на свое психологическое состояние. Первые буквы каждого его предложения составляют скрытое послание, в переводе означающее "Меня заставили замолчать".

Отмечается, что несколько дней спустя "Юная мисс США" Умасофия Шривастава тоже отказалась от титула. От своей работы на конкурсах также отказалась менеджер по социальным сетям "Мисс Америка".

"Я считаю, то, как нынешнее руководство говорит об обладателях титулов, неуместно и непрофессионально. Я против токсичности и любой травли на рабочем месте", – заявила она.

Ранее в Малайзии 24-летнюю победительницу конкурса красоты лишили титула из-за вызывающих танцев с полуголыми мужчинами.