Женщине отказали в аборте из-за местного законодательства

В американском штате Теннесси женщина по имени Брианна Сесил не смогла сделать аборт из‑за местного запрета на прерывание беременности, сообщает Zakon.kz.

По данным Independent, эмбрион страдал от редкого состояния – акрании. Из‑за него у малыша Сесил не было шансов выжить. Однако, согласно законам штата, избавиться от имеющего сердцебиение эмбриона Брианне не разрешили.

Врачи предупредили женщину, что ей придется сохранить беременность и затем родить мертвого младенца. Чтобы избежать этого, Сесил отправилась в Чикаго, где операции по прерыванию беременности все еще возможны. Она решилась на этот шаг после посещения примерно 20 клиник и госпиталей, где она в отчаянии умоляла врачей сделать ей аборт. К тому моменту Сесил была уже на четвертом месяце беременности и больше не могла скрывать растущий живот.

Женщина надеялась, что поездка в Чикаго поможет ей, наконец, оставить неудавшуюся беременность позади. Но вскоре после возвращения в свой Теннесси Сесил почувствовала себя нехорошо. У нее появилась боль в спине и поднялась температура.

Лечащий врач прописал Брианне антибиотики, но они не помогли. Тогда ее отправили на ультразвуковое исследование. Оно показало, что хирурги из Чикаго не удалили все ткани плода из матки женщины. Сесил потребовалась повторная операция.

Через два дня после нее Брианна вновь вернулась в больницу и тогда врачи обнаружили в ее брюшной полости абсцесс размером в 9 см. Он затронул некоторые репродуктивные органы девушки. Сесил провели еще одну срочную операцию. В ходе нее женщине удалили правый яичник и фаллопиеву трубу. После этого Брианна столкнулась с тем, что не может забеременеть. Она винит в этом законы Теннеси, не разрешившие ей сделать аборт в родном штате.

"Штат Теннесси лишил меня способности к зачатию. Он отнял мою возможность иметь семью, подобную моей собственной биологической семье, из‑за этих ужасных законов", – заявила Сесил.

Она намерена добиваться снятия запрета на прерывание беременности. По мнению Брианны, женщины не должны чувствовать, будто должны просить разрешения на аборт у законодателей, которые не обладают медицинским образованием.

А Тамиа Бревард-Родригес из Нью-Джерси родила, а затем в тот же день защитила докторскую диссертацию.