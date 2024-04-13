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Экс-посла США приговорили к 15 годам за шпионаж в пользу Кубы

, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 10:48
12 апреля 2024 года бывший профессиональный дипломат США был приговорен к 15 годам лишения свободы в федеральной тюрьме, сообщает Zakon.kz.

73-летний Мануэль Роча также заплатит штраф в размере 500 000 долларов и будет сотрудничать с властями после того, как признал себя виновным в сговоре с целью действовать в качестве агента иностранного правительства. Взамен прокуратура отклонила более десятка других пунктов обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств и дачу ложных заявлений, пишет Guardian.

Приговор положил конец исключительно быстрому уголовному делу и предотвратил судебный процесс, который пролил бы новый свет на то, что именно сделал Роча, чтобы помочь Кубе.

В начале марта текущего года экс-посол заявил федеральному судье, что признает себя виновным по обвинению в работе на протяжении десятилетий в качестве секретного агента.

Бывшего дипломата арестовали в ходе длительной спецоперации ФБР 1 декабря. В Министерстве юстиции США отказались давать комментарии о ходе расследования, но известно, что экс-посла обвинили в незаконном лоббировании интересов Кубы.

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