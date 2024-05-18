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Сильные дожди унесли жизни по меньшей мере 50 человек в Афганистане

тучи, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 14:03 Фото: freepik
Внезапные наводнения, вызванные сильными сезонными дождями на западе Афганистана, унесли жизни по меньшей мере 50 человек, а десятки остаются пропавшими без вести, сообщил в субботу представитель Талибана, сообщает Zakon.kz.

Главный представитель правительства Талибана разместил на социальной платформе X (ранее Twitter) сообщение, оплакивая потерю соотечественников-афганцев и призывая "ответственные власти… оказать всю необходимую поддержку для облегчения страданий". Он также призвал доброжелательных доноров помочь, а гуманитарные организации – предоставить помощь пострадавшим общинам, пишет Associated Press.

На прошлой неделе продовольственное агентство ООН сообщило, что беспрецедентно сильные дожди в Афганистане унесли жизни более 300 человек и разрушили тысячи домов, в основном в северной провинции Баглан, которая пострадала от наводнения 10 мая.

По данным Всемирной продовольственной организации, выжившие остались без дома, без земли и без источника средств к существованию. Большая часть Баглана "недоступна для грузовиков", заявила ВПП ООН, добавив, что она прибегает к любой альтернативе, которую только может придумать, чтобы доставить еду выжившим.

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