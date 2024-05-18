Обезьяна, сбежавшая от своей хозяйки нападала на прохожих

18 мая в Хабаровском крае сбежавшая мартышка нападала на жителей местного поселка, сообщает Zakon.kz.

Утро у жителей поселка Мылки Амурского района началось не с кофе, а с хлопот, которые причинил им местный обитатель фауны. Каким-то образом зеленая мартышка сбежала от своих хозяев и вмиг стала грозой улиц. По данным Telegram–канала Amur Mash, от ее укусов пострадали пять человек, включая беременную женщину и корреспондента канала. Ей обезьяна прокусила губу. Все пострадавшие вынуждены были обращаться за медпомощью и делать прививки от бешенства. А корреспонденту наложили швы на губу.

По сообщениям местных пабликов, хозяева питомца объявились в соцсетях и подтвердили, что мартышка их, но по неизвестным причинам не спешили забрать беглеца домой. Спасатели тоже не торопились с поимкой. В качестве причины они назвали отсутствие необходимого спецоборудования. А в службу по отлову животных, у которых таковое имеется, жители не могли дозвониться. По итогу зверек продолжал беспрепятственно носиться по улицам, навевая ужас на местных.

К вечеру полицейские и очевидцы все же отловили беглеца. Его отправили на станцию по борьбе с болезнями животных, а ее владелицу теперь ожидает проверка. С ее слов выяснилось, что мартышка по кличке Гарик приехал в Комсомольск-на-Амур несколько лет назад и уже сбегал от своей хозяйки. А в этот раз женщина даже не заметила его исчезновение, поскольку у нее было застолье. Вот, что может произойти, когда члену семьи не находится места за праздничным столом.

В начале месяца в частном зоопарке "Планета обезьян" в Новой Москве обнаружили трупы обезьяны и двух аистов.