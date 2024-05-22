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Мартышка, нападавшая на прохожих в Хабаровском крае была пьяна

Мартышка, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 04:14 Фото: pixabay
Сбежавшая 18 мая из дома в Хабаровском крае мартышка и, покусавшая пятерых прохожих, была в алкогольном опьянении, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, в день побега дома у хозяйки животного было застолье и супруг решил выпустить питомца из клетки на потеху гостям. Как именно обезьяна получила доступ к алкоголю неизвестно. В итоге пьяный примат сбежал и покусал пятерых человек.

"Искать его не стали, якобы были не в состоянии. Алкогольное амбре от зеленой мартышки подтвердили полицейские и ветеринары", – пишет Telegram-канал Amur Mash.

В настоящее время животное находится под наблюдением в одном из зооцентров города. Хозяйка сообщила, что забирать любимца домой не собирается, так как давно с ним не справляется и планировала его куда-нибудь отдать. С ее слов, характер у мартышки Гарика изменился два года назад. В это время у 47-летней женщины появился мужчина и питомец стал проявлять агрессию.

Несколько дней назад утро у жителей поселка Мылки Амурского района началось не с кофе, а с хлопот, которые причинил им теперь уже небезызвестный Гарик.

Алия Абди
Россия 2024 год Жестокое обращение с животными Алкоголь Семья
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