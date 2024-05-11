Возрастной альпинист попал в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Facebook/eduard.kubatov
Президент Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана Эдуард Кубатов попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый взрослый мужчина, совершивший восхождение на Манаслу без дополнительного кислорода, сообщает Zakon.kz.
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Рекорд зафиксирован на сайте Guinness World Records. Отмечено, что 52-летний Эдуард Кубатов – самый старший по возрасту человек, кто за всю историю восхождения на пик Манаслу без кислорода поднялся на уровень 8163 метра.
Судя по соцсетям альпиниста, он недавно отдыхал в базовом лагере Эвереста, затем рванул в туристический Намче-Базар и, радуясь многочисленным встречам с друзьями, скромно умалчивает о своем нынешнем статусе.
Недавними рекордсменами Книги рекордов Гиннесса стали также французские пекари.
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