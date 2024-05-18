Более полутора тысяч зрителей эвакуировали из Большого театра в центре Москвы
Фото: wikimedia.org
Свыше 1,5 тыс. человек эвакуированы из Большого театра в центре Москвы из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации во время балета "Раймонда", сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"В Большом театре произошло срабатывание пожарной сигнализации во время спектакля "Раймонда". В целях безопасности были эвакуированы более 1,5 тыс. человек", – сказал собеседник агентства.
Согласно опубликованной информации, во время проверки установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Очагов возгорания не выявлено. Никто не пострадал.
Пресс-служба Большого театра рассказала, что все в порядке, начали второй акт "Раймонды". Между тем один из очевидцев происходящего рассказал, что во время балета всех зрителей эвакуировали и сказали, что по техническим причинам спектакль прекращается.
Ранее сообщалось, что 15 человек эвакуировали во время пожара в многоэтажке в Актобе.
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