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Более тысячи человек эвакуировали в Костанайской области

Костанайский район, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 16:00 Фото: акимат Костанайской области
В Костанайском районе (административный центр – город Тобол) одноименного региона эвакуировали из домов 1043 человека, сообщает Zakon.kz.

В эвакуационных пунктах разместили 80 человек, три человека – лежачие больные – размещены в Центральной районной больнице. Также вывезли 212 голов скота.

Полицейские района организовали патрулирование улиц, чьи хозяева покинули жилища.

На данный момент проводится укрепление тела дамбы, подсыпка грунтом, укладка мешкотары, постоянная откачка талых вод.

Всего в районе оборудовали 14 эвакуационных пунктов, на 1315 койко-мест. Жителей по всем вопросам попросили обращаться на единый номер "109".

Накануне власти Костанайской области попросили срочно эвакуироваться жителей Тобола.

6 апреля на брифинге аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о введении в городе режима ЧС. Аким попросил граждан, живущих в зонах подтопления, эвакуироваться заблаговременно.

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