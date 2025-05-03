Королевская семья опубликовала редкое фото маленькой принцессы

Королевская семья Великобритании опубликовала редкий портрет принцессы Шарлотты, сообщает Zakon.kz.

Новые фотографии дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон появились на официальном аккаунте семьи в Instagram в связи с десятилетием девочки.

"Счастливого десятого дня рождения, принцесса Шарлотта", – говорится в подписи к публикации.

Меньше чем за сутки пост собрал более миллиона лайков и сотни поздравлений, адресованных юной принцессе от пользователей со всех уголков мира.

Ранее принц Уильям пожаловался на новое хобби своего младшего сына Луи. Отец заявил, что шестилетний мальчик стал слишком шумный из-за своего увлечения ударными инструментами. Бедой наследник британского престола поделился с басистом Rolling Stones Ронни Вудом и экс-гитаристом группы Dire Straits Марком Нопфлером.