Защита председателя ОСИ озвучила свою версию трагедии с Улданой Мырзуан

Адвокаты председателя ОСИ Сауле Жубаниязовой 24 сентября 2026 года в суде озвучили свою версию причин трагедии и объяснили, почему, по их мнению, подсудимая не должна нести за нее ответственность, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе прений первый адвокат подсудимой Даурен Еслембекулы отметил, что, по мнению защиты, обвинению не удалось доказать вину Сауле Жубаниязовой и прямую связь между ее действиями или бездействием и трагедией.



"Мы не отрицаем трагедию, она произошла, погиб человек. Эту боль невозможно отменить судебным решением, невозможно вернуть семье погибшую, невозможно сделать так, чтобы этого дня никогда не было. Но именно потому, что последствия трагичны и необратимы, особенно важно не допустить другой трагедии – осуждения человека только потому, что обществу обязательно необходимо найти того, на кого можно возложить ответственность. Судопроизводство существует не для того, чтобы любой ценой найти виновного, а для того, чтобы виновным был признан только тот, чья вина доказана предусмотренным законом способом. Нельзя признать человека виновным только потому, что она оказалась в доступности для следствия", – озвучил он.

Он также обратил внимание на то, что для обвинительного приговора недостаточно установить лишь два обстоятельства: что подсудимая была председателем ОСИ и что произошла трагедия. По его мнению, обвинение обязано доказать целую совокупность юридически значимых обстоятельств.

По мнению адвоката, председатель ОСИ не обладала специальными знаниями и полномочиями, которые позволили бы самостоятельно обнаружить скрытые конструктивные дефекты здания.

"Нельзя задним числом возложить на представителя ОСИ обязанности проектной организации, технического надзора, авторского надзора, строительной компании, эксперта и государственного органа строительного контроля одновременно, иначе сама идея персональной уголовной ответственности утрачивает смысл", – отметил защитник.

Помимо этого он указал на выводы специалиста, исследованные во время судебного разбирательства. Со слов адвоката, примененная при строительстве дома типовая серия была рассчитана на меньшую этажность.



"Примененная застройщиком типовая серия 2.130-8 была рассчитана на здание высотой до 5 этажей, тогда как фактически по данной конструктивной схеме возведено 9 жилых этажей и технический этаж. Иными словами, проблема возникла не в период деятельности представителя ОСИ, а она была заложена в конструкции здания еще на стадии его проектирования и строительства", – заявил адвокат.

Защита также указала на данные об отсутствии монолитных железобетонных армированных поясов, низкой прочности кладочного раствора верхних этажей, нарушении перевязки кладки и анкеровки, а также замене предусмотренных проектом материалов.

Адвокат также поставил под сомнение наличие прямой причинной связи между действиями Жубаниязовой и произошедшим обрушением.

"Каким образом председатель ОСИ должна была устранить дефект, заложенный застройщиком за многие годы до ее назначения? Каким образом она могла самостоятельно определить, что строительный узел, примененный в девятиэтажном здании, нормативно предназначен для зданий меньшей этажности, а именно в пять этажей?" – заявил Даурен Еслембекулы.

Он считает, что уголовная ответственность наступает не за занимаемую должность, а за конкретное деяние конкретного лица. Адвокат также подчеркнул, что защита не просит суд закрыть глаза на трагедию, а просит внимательно посмотреть на ее настоящую причину



Второй адвокат Алтынбек Танкыбаев в прениях обратил внимание на техническое заключение 2017 года. Адвокат заявил, что в домовом чате обсуждалось отсутствие этого документа у Жубаниязовой. По его версии, предыдущий председатель ОСИ, Ахметова, которую добавили в чат для прояснения ситуации, прочитала сообщения, но не сообщила, что ранее передавала заключение председателю ОСИ.

"Ахметова прочитала все эти сообщения и промолчала. Почему? Да потому что она его не передавала Жубаниязовой. Думаете, это все совпадения? Я думаю, нет. Это не совпадение. Это, как минимум, сомнения. Любые сомнения в силу статьи 19 УПК толкуются в пользу подсудимой", – сказал защитник.

Адвокат также заявил, что допрошенные в суде свидетели до трагедии не замечали трещин на доме, а жалоб от жильцов не поступало.

"По мнению обвинения, Жубаниязова должна быть ясновидящей, или как-то у нее должны быть суперспособности, чтобы видеть скрытые дефекты и чувствовать, что вскоре стена должна обрушиться. Она проработала всего шесть месяцев", – заявил адвокат.

Защита считает, что визуальный осмотр дома не позволил бы обнаружить скрытые дефекты фасада, анкеровки и внутренних конструкций. Адвокат также сослался на судебно-строительную экспертизу, техническое заключение 2025 года и заключение специалиста, которые, по его словам, указывают на некачественное строительство дома как причину обрушения фасада.

В завершение прений сторона защиты озвучила, что вина их подзащитной не доказана, и попросили суд вынести в отношении Сауле Жубаниязовой оправдательный приговор.

18 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Трагедия произошла 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.