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Спасатели рассказали о масштабных поисках упавшего вертолета с президентом Ирана

карта поиска крушения вертолета с президентом Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 20:16 Фото: Twitter/Irna
Масштабная поисково-спасательная операция проводится в районе крушения вертолета, в котором находится президент Ирана Ибрахим Раиси, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в лесу Дизмар между городами Варзакан и Джульфа в провинции Восточный Азербайджан, когда президент возвращался с мероприятия по открытию плотины, на котором он был вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Местные жители рассказали репортеру IRNA, что некоторое время назад они слышали "звуки" в этом районе. Туда уже направлено более 40 полностью экипированных поисково-спасательных групп, включающих в себя дроны и служебных собак.

Кроме того, известно, что делегация правительства Ирана во главе с вице-президентом направилась на место аварии вертолета президента Раиси, сообщает пресс-секретарь иранского кабмина.

Иранские вооруженные силы также задействовали подразделения коммандос и силы специального назначения для оказания помощи в поисковой операции.

По информации издания, из-за пересеченной местности региона и сложных погодных условий, в частности, густого тумана в этом районе, поисково-спасательная операция может занять продолжительное время.

Представитель Службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Бабак Ектапараст рассказал, что в регион было отправлено восемь машин скорой помощи, добавив, что сильный туман сделал невозможными спасательные операции с воздуха.

Ектапараст добавил, что сразу после сообщения о происшествии на место были направлены бригады скорой медицинской помощи, состоящие из технических специалистов и врачей. Также был отправлен аварийный вертолет, но он был вынужден повернуть назад из-за сильного тумана, так как не смог приземлиться в этом районе.

Ранее сообщалось, что 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Иностранные СМИ написали, что некоторые люди из окружения президента Ирана Ибрахима Раиси связались с командным центром, что вселяет надежду, что в результате аварии обошлось без жертв. 

Позже стало известно, что потерпевший крушение вертолет не могут найти из-за тумана.

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