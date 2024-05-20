Шесть лет исполнилось семье принца Гарри и Меган

19 мая исполнилась шестая годовщина свадьбы, которую сыграли в Великобритании принц Гарри и Меган Маркл, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала Меган Маркл на своей странице в Instagram. Напоминание о праздничной дате она сопроводила архивным видео со свадебной церемонии.

Фото: Instagram/meghan.markle.official

В период шестилетнего брака внук королевы Елизаветы II и его спутница миновали путь, наполненный как счастливыми, так и драматическими моментами. В их числе – королевская свадьба, отказ от королевских титулов, переезд в Америку, рождение сына Арчи в 2019 году и дочери Лилибет в 2021 году, скандальное интервью, документальный сериал Netflix.

Фото: Instagram/meghan.markle.official

Будущие супруги познакомились за два года до свадьбы. Принц Гарри случайно увидел Меган Маркл в социальной сети на странице своего друга. Он попросил его устроить встречу с актрисой. Первое свидание состоялось в клубе Soho House London.

Фото: Instagram/meghan.markle.official

В ноябре 2017 года они обручились, а 19 мая 2018 года сочетались узами брака в часовне Святого Георгия в Виндзоре на одной из самых дорогих свадебных церемоний в современной истории британской королевской семьи. Общий ценник достиг почти 30 млн фунтов стерлингов. При этом свадьба наследника престола, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, семью годами ранее, обошлась в 20 млн. Справедливо будет отметить, что именно эта сумма, порядка 20 млн фунтов стерлингов, ушла на обеспечение безопасности. Причем за счет налогоплательщиков.

Недавно принц Гарри и его жена Меган Маркл посетили Нигерию с трехдневным визитом. Также стало известно, что Кейт Миддлтон будут оперировать врачи Папы Римского