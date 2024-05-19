Власти Хиросимы и Нагасаки выразили протест действиям США

Власти городов Хиросимы и Нагасаки в Японии обратились к американским президенту Джо Байдену и послу в Японии Раме Эммануэлю с призывом приостановить будущие ядерные эксперименты, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, 18 мая японские политики выразили протест проведению США субкритического испытания на ядерном полигоне в Неваде.

Ранее Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США заявляло, что испытания, которые они провели 14 мая на ядерном полигоне в Неваде, позволили получить "важные данные о поведении материалов" в ядерных боеголовках. Тогда мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи напомнил о принятом странами G7 документе по ядерному разоружению "Хиросимское видение".

"Субкритическое ядерное испытание, которое на этот раз провела ваша страна, противоречит этому посланию. Более того, это испытание противоречит желаниям многих людей, призывающих к отмене ядерного оружия, в том числе переживших атомную бомбардировку", – заявил Мацуи.

Глава Хиросимы убежден, что США, наоборот, следует возглавить усилия по ядерному разоружению.

В Японии отмечена вспышка нового заболевания, зафиксирован 801 случай заболевания стрептококком, что почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.