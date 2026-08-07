Может ли АЭС взорваться подобно ядерной бомбе

В обществе давно существует настороженность в отношении ядерных реакторов во многом из-за того, что многие ассоциируют ядерную энергию с ядерными бомбами. Ведь две атомные бомбы взорвались над Хиросимой и Нагасаки в Японии, сообщает Zakon.kz.

Эти взрывы наряду с предыдущим испытанием "Тринити" положили начало атомной эре, и эти катастрофические случаи применения атомной энергии послужили толчком для создания первых ядерных реакторов, обеспечивающих чистой энергией домохозяйства по всему миру, пишет SlashGear.

Поскольку множество людей узнали о ядерных реакторах после таких катастроф, как на Три-Майл-Айленде (штат Пенсильвания), в Чернобыле (Украина) и на Фукусиме (Япония), ядерная энергетика по-прежнему вызывает беспокойство. Нередко задаются вопросом: может ли ядерный реактор взорваться, как атомная бомба? В конце концов, топливо, используемое в обоих устройствах, похоже. И, не понимая лежащих в основе физических принципов, а мало кто их понимает, вполне разумно задаваться вопросом, может ли такое произойти, например, когда вы будете проезжать мимо атомной электростанции (АЭС) на работу.

Короткий ответ – нет: ядерный реактор не может взорваться подобно ядерной бомбе, поскольку это совершенно разные технологии, которые основаны только на расщеплении. Это не означает, что они не опасны, и в некотором смысле случайная авария может нанести более долгосрочный вред окружающей среде, чем взрыв атомной бомбы в воздухе, как это произошло в Чернобыле и его зоне отчуждения, а также в упомянутых выше авариях.

Разница между ядерной бомбой и ядерным реактором

Физика, лежащая в основе как ядерной бомбы, так и ядерного реактора, сложна, но с точки зрения непрофессионала, первая представляет собой мощный взрыв неконтролируемой энергии, в то время как вторая – контролируемый выброс энергии, используемой для производства электричества. Причина, по которой реактор не может взорваться подобно бомбе, заключается в том, как он работает, а именно в его конфигурации, типе топлива и в том факте, что ядерный взрыв осуществить гораздо сложнее, чем выработку электроэнергии из ядерного топлива, обычно из урана-235.

Ядерный реактор – это, по сути, очень сложное устройство, использующее многовековую технологию: паровую турбину. Разница в том, что он основан на ядерном расщеплении, при котором атомы расщепляются и высвобождается энергия. Активная зона ядерного реактора будет состоять из топливных стержней, погруженных в воду, которая действует как теплоноситель, и стержней управления. Они вставляются в активную зону для уменьшения цепной реакции деления или удаляются для ее усиления. Энергия, выделяющаяся при этом расщеплении, нагревает воду, которая превращается в пар. Затем пар направляется в турбину, которая вращается для выработки электроэнергии.

Ядерная бомба сильно отличается от других, поскольку в ее основе лежит безудержная реакция деления в топливе, которым является либо плутоний-239, либо уран-235. Современные ядерные бомбы используют взрывчатку вокруг топлива, чтобы сжать его, увеличивая его плотность, что приводит к достижению критической массы. Затем вводятся нейтроны, и это инициирует цепную реакцию деления, приводящую к атомному взрыву. Термоядерные бомбы отличаются от них тем, что они используют ядерный взрыв для инициирования ядерного синтеза изотопов водорода, создавая гораздо более мощный взрыв, чем стандартные устройства для деления.

Казахстан, между тем, все ближе к появлению в стране первой АЭС. Ее появление поможет предотвратить дефицит электроэнергии в нескольких регионах, снизить зависимость от импорта и стабилизировать цены на электроэнергию. 25 февраля 2025 года в Казахстане утвердили район строительства АЭС – Жамбылский район Алматинской области. При поддержке французской инжиниринговой компании Assystem была разработана методология интегрированной оценки реакторных технологий и предложений потенциальных вендоров. В их число вошли четыре компании из России, Китая, Франции и Южной Кореи. Лидера международного консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане определили 14 июня 2025 года. Им стал российский "Росатом". Второе место заняла китайская компания, третье – французская и корейская. Строительство первой атомной электростанции начнется в 2027 году. Она получит название "Балқаш" атом электр станциясы".