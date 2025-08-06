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Мир

Несколько солдат получили ранения во время стрельбы на военной базе США

стрельба на военной базе США, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 22:41 Фото: pixabay
В штате Джорджия на американской военной базе Форт-Стюарт произошла стрельба, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC News, число пострадавших пока не называют.

"Форт-Стюарт находится в состоянии изоляции из-за происшествия со стрельбой. База была заблокирована в 11:04 (21:04 по времени Астаны), на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Сообщается о жертвах, но ситуация остается стабильной", – сообщается в заявлении базы.

Однако некоторые СМИ пишут, что были ранены пятеро солдат. Согласно их данным, пострадавшие находятся в военном госпитале.

Ранее сообщалось, что в селе Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения из травматического оружия. Пострадавших доставили в районную больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 24 ч. 3 – ст. 99 ч. 2 УК РК. Позднее стало известно, что полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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