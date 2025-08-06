Несколько солдат получили ранения во время стрельбы на военной базе США
Фото: pixabay
В штате Джорджия на американской военной базе Форт-Стюарт произошла стрельба, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала ABC News, число пострадавших пока не называют.
"Форт-Стюарт находится в состоянии изоляции из-за происшествия со стрельбой. База была заблокирована в 11:04 (21:04 по времени Астаны), на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Сообщается о жертвах, но ситуация остается стабильной", – сообщается в заявлении базы.
Однако некоторые СМИ пишут, что были ранены пятеро солдат. Согласно их данным, пострадавшие находятся в военном госпитале.
5 soldiers shot at Fort Stewart in Georgia; suspect in custody— Joyce Bruns (@JoyceBruns10) August 6, 2025
Source: CBS News https://t.co/zwR8rcTqHV
Ранее сообщалось, что в селе Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения из травматического оружия. Пострадавших доставили в районную больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 24 ч. 3 – ст. 99 ч. 2 УК РК. Позднее стало известно, что полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе.
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