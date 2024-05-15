Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Турция раскрыла детали переговоров по прекращению огня в секторе Газа

переговоры по прекращению огня в секторе Газа, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 01:01 Фото: pixabay
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о том, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа на данный момент находятся в тупике, сообщает Zakon.kz.

Фидан рассказал об этом в эфире телеканала NTV.

"Я сегодня поговорил по телефону со своими американским и катарским коллегами (Энтони Блинкеном и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани), а также с лидером политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. В вопросе прекращения огня в Газе мы находимся там же, где и на прошлой неделе, – в состоянии тупика. США должны заставить Израиль пойти на прекращение огня", – сказал глава МИД Турции.

Ранее сообщалось, что число погибших во время израильских ударов по сектору Газа превысило 35 тыс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.

Все новости по этой теме можно прочитать здесь.

Читайте также

мужчина напал с ножом на прохожих в Швейцарии
Шесть человек пострадали во время нападения вооруженного мужчины в Швейцарии
умер актер
Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Олег Леваков
новая болезнь охватила Японию
Вспышка нового заболевания отмечена в Японии
Елена Беляева
Турция Израиль и Палестина 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: