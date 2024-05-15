Турция раскрыла детали переговоров по прекращению огня в секторе Газа

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о том, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа на данный момент находятся в тупике, сообщает Zakon.kz.

Фидан рассказал об этом в эфире телеканала NTV.

"Я сегодня поговорил по телефону со своими американским и катарским коллегами (Энтони Блинкеном и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани), а также с лидером политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. В вопросе прекращения огня в Газе мы находимся там же, где и на прошлой неделе, – в состоянии тупика. США должны заставить Израиль пойти на прекращение огня", – сказал глава МИД Турции.

Ранее сообщалось, что число погибших во время израильских ударов по сектору Газа превысило 35 тыс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.

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