Великобритания отозвала иск в МУС на арест премьера Израиля

Новое правительство Великобритании заявило, что отзывает запрос о юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

Решение об отзыве иска приняла Лейбористская партия Великобритании, которая с недавних пор является главной политической партией страны после победы над консерваторами, пишет NBC News.

Пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера сообщил журналистам, что новое правительство снимет этот вопрос "в соответствии с давней позицией, согласно которой этот вопрос должен решать суд".

МУС, который занимается военными преступлениями и преступлениями против человечности, расследует действия обеих сторон конфликта между Израилем и Палестиной с 2021 года.

В том же году МУС постановил, что обладает юрисдикцией, после того, как в 2015 году палестинские власти присоединились к суду, получив статус государства-наблюдателя при ООН.

20 мая 2024 года прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинении им тяжких страданий.