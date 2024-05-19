Самолет переехал человека в России

Самолет "Уральских авиалиний" переехал человека в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Ural Mash, ЧП произошло, когда техник осматривал шасси.

"Ему надо было сделать еще пару проверок перед стартом. Но пилот рейса "Екатеринбург – Бишкек" не дождался сигнала и поехал", – говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавший жив, находится в больнице. По информации канала, всю команду самолета отстранили. Через три часа по маршруту вылетел другой борт.

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