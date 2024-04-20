Кот, который сам приходит в клинику восхитил ветеринаров

На Сахалине кот третий год подряд приходит на обследование к ветеринарам, сообщает Zakon.kz.

Историю об этом 19 апреля рассказали сотрудники Агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте". Выяснилось, что кота подобрали три года назад на дороге. Он был в плохом состоянии из-за голода и болезней. Животное напоили, накормили, подстригли, обработали от клещей и блох, а также провели полный курс вакцинации. На реабилитацию ушел месяц. Кота назвали Чернышем. В один из дней после выздоровления он не вернулся с прогулки.

Однако Черныш пришел на ветстанцию ровно через год. Его снова привели в порядок, но через месяц он снова исчез.

Фото: ВКонтакте/sakh_vetplem

В апреле этого года кот все-таки посетил спасших его людей. Его обеспечили бесплатным питанием, проживанием и лечением. Как он выживает остальное время года, ветеринарам, к сожалению, неизвестно. Но они уже знают, что и следующей весной кот непременно навестит их.

"Он стал символом прихода весны и теплых дней", – говорится в публикации ветеринаров.

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