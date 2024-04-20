Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кот, который сам приходит в клинику восхитил ветеринаров

Животные, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 03:15 Фото: pixabay
На Сахалине кот третий год подряд приходит на обследование к ветеринарам, сообщает Zakon.kz.

Историю об этом 19 апреля рассказали сотрудники Агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте". Выяснилось, что кота подобрали три года назад на дороге. Он был в плохом состоянии из-за голода и болезней. Животное напоили, накормили, подстригли, обработали от клещей и блох, а также провели полный курс вакцинации. На реабилитацию ушел месяц. Кота назвали Чернышем. В один из дней после выздоровления он не вернулся с прогулки.

Однако Черныш пришел на ветстанцию ровно через год. Его снова привели в порядок, но через месяц он снова исчез.

Ветеринарная клиника, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 03:15

Фото: ВКонтакте/sakh_vetplem

В апреле этого года кот все-таки посетил спасших его людей. Его обеспечили бесплатным питанием, проживанием и лечением. Как он выживает остальное время года, ветеринарам, к сожалению, неизвестно. Но они уже знают, что и следующей весной кот непременно навестит их.

"Он стал символом прихода весны и теплых дней", – говорится в публикации ветеринаров.

В США американский пилот одномоторного самолета спасся вместе со своей собакой после крушения.

Читайте также

Ветеран-чемпион через суд добился выплат за золотые медали
Ветеран-чемпион через суд добился выплат за золотые медали
Жители Актау просят привлечь к ответственности застройщика, вырубившего деревья
Жители Актау просят привлечь к ответственности застройщика, вырубившего деревья
Как зацвел Алматы, показал популярный фотограф
Как зацвел Алматы, показал популярный фотограф
Алия Абди
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
В Алматы на два месяца закроют проезд по одной из улиц
В Алматы на два месяца закроют проезд по одной из улиц
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: