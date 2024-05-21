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Библию, очки, часы, кольца и гитару Элвиса Пресли планируют продать на аукционе

библию Элвиса Пресли планируют продать на аукционе, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 00:08 Фото: bid.gwsauctions.com
Личный экземпляр Библии американского певца Элвиса Пресли выставят на предстоящем аукционе Hilton Elvis Presley Artifacts, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на сайте аукционного дома, также на торги были выставлены костюм артиста, который он носил во время службы в Западной Германии, солнцезащитные очки со съемок фильма "Элвис на гастролях" (Elvis on Tour), кольца и часы, которые он сделал сам, а также его гитара, пальто и стул.

лоты аукциона, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 00:08

Фото: bid.gwsauctions.com

Одними из лотов на предстоящем аукционе станут платья певиц Тейлор Свифт и Эми Уайнхаус.

Недавно приз выставили на аукцион Aguttes в Париже. "Золотой мяч" намеревались продать в июне. Стартовая цена лота остается неизвестной. Однако дети Марадоны потребовали снять лот с аукциона.

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