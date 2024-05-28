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Бектенов поручил министрам теснее работать с депутатами

Бектенов поручил министрам теснее работать с депутатами, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:34 Фото: pexels
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства поручил министрам теснее работать с депутатским корпусом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал, что для исполнения поручения главы государства по доведению доли переработки до 70% ведомством разработан комплексный план по развитию переработки сельскохозяйственной продукции на 2024-2028 годы. 

По его словам, комплексный план предусматривает обеспечение перерабатывающих предприятий доступным сырьем, предоставление льготных кредитов на пополнение основных и оборотных средств, повышение экспортного потенциала продукции переработки путем открытия новых рынков.​ Также в рамках Комплексного плана планируется реализация 58 проектов на общую сумму 176,2 млрд тенге. 

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что ранее встречался с депутатом Жигули Дайрабаевым и поручил министру также встретиться с мажилисменом по вопросам сельского хозяйства.

"Вчера я встречался с депутатом Жигули Дайрабаевым. У него есть много идей по развитию сельского хозяйства, в том числе приграничных населенных пунктов, переработке сельхозпродукции, поддержке предприятий, выпускающих сельхозтехнику, и другим вопросам. Айдарбек Сейпеллович, надо встретиться с депутатом, обсудить вопросы и внести мне конкретные предложения. В целом, надо теснее работать с депутатским корпусом", – поручил Олжас Бектенов.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил акимам и Министерству промышленности и строительства в кратчайшие сроки завершить оценку ущерба от паводков.

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