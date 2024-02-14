В Алматы пьяная женщина "заминировала" роддом

32-летняя алматинка в состоянии алкогольного опьянения всполошила все экстренные службы города. Женщина "заминировала" местный родильный дом, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Антитеррористического центра Казахстана за 14 февраля 2024 года, злоумышленница позвонила спасателям и заявила, что в родильном доме №2 заложена бомба. По ее словам, до взрыва оставалось 12 минут.

На указанный адрес были незамедлительно направлены взрывотехническая группа, патрульные наряды, сотрудники ДЧС, АТЦ, ДКНБ по Алматы, Служба неотложной медицинской помощи.

"В результате осмотра здания и прилегающей территории взрывных устройств, взрывчатых веществ, боеприпасов и предметов, представляющих опасность, не обнаружено", – говорится в публикации.

При задержании правонарушительница не смогла пояснить, с какой целью сообщила о взрывном устройстве.

"Но в ходе осмотра ее сотового телефона в списке звонков зафиксирован исходящий вызов в 18:54 в "Экстренную службу", – добавили в центре.

По данному факту возбуждено досудебное производство по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Днем ранее в Карагандинской области задержали 13-летнего автора рассылок о терроре. Как оказалось, 13-летний житель Караганды, увидев в социальных сетях скриншот с тематикой терроризма, создал свою группу в Telegram под названием "Очищение Караганды". И уже после стал рассылать сообщения о готовящихся актах терроризма.