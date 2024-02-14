Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы пьяная женщина "заминировала" роддом

В Алматы пьяная женщина "заминировала" роддом Фото: pxhere
32-летняя алматинка в состоянии алкогольного опьянения всполошила все экстренные службы города. Женщина "заминировала" местный родильный дом, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Антитеррористического центра Казахстана за 14 февраля 2024 года, злоумышленница позвонила спасателям и заявила, что в родильном доме №2 заложена бомба. По ее словам, до взрыва оставалось 12 минут.

На указанный адрес были незамедлительно направлены взрывотехническая группа, патрульные наряды, сотрудники ДЧС, АТЦ, ДКНБ по Алматы, Служба неотложной медицинской помощи.

"В результате осмотра здания и прилегающей территории взрывных устройств, взрывчатых веществ, боеприпасов и предметов, представляющих опасность, не обнаружено", – говорится в публикации.

При задержании правонарушительница не смогла пояснить, с какой целью сообщила о взрывном устройстве.

"Но в ходе осмотра ее сотового телефона в списке звонков зафиксирован исходящий вызов в 18:54 в "Экстренную службу", – добавили в центре.

По данному факту возбуждено досудебное производство по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Днем ранее в Карагандинской области задержали 13-летнего автора рассылок о терроре. Как оказалось, 13-летний житель Караганды, увидев в социальных сетях скриншот с тематикой терроризма, создал свою группу в Telegram под названием "Очищение Караганды". И уже после стал рассылать сообщения о готовящихся актах терроризма. 

Читайте также

В Карагандинской области задержали еще 8 членов банды вымогателей у шахтеров Qarmet
В Карагандинской области задержали еще 8 членов банды вымогателей у шахтеров Qarmet
сход лавин
Снежная лавина сошла на алматинскую дорогу, ведущую на БАО
помощь спасателей
Пять человек спасли из снежного заноса в Жетысуской области
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
штормовое предупреждение
Резкое похолодание ожидается на большей части Казахстана 14 февраля
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: