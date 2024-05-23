США предложат статус основного союзника вне НАТО африканской стране
Он намерен это сделать во время государственного визита лидера африканской страны Уильяма Самои арап Руто, пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.
"Кения станет первой страной к югу от Сахары, получившей это звание. Оно позволит стране получать более современное вооружение из Соединенных Штатов и более тесно сотрудничать в области безопасности", – говорится в публикации.
Отмечается, что этот шаг будет предпринят после того, как Кения направит тысячу полицейских для подавления "бандитского насилия" на Гаити.
Кения станет первым государством к югу от Сахары, получившей это звание. Это позволит ей получить более современное американское оружие и наладить более тесное сотрудничество в сфере безопасности.
Сейчас "основными союзниками США вне НАТО" являются 18 стран, включая Израиль, Египет, Аргентину, Пакистан, Южную Корею, Японию и Тайвань.
Уточняется, что растущие связи между Вашингтоном и Найроби происходят на фоне беспокойства администрации Байдена по поводу связей России с Кенией.
В марте президент Уганды назначил своего сына главнокомандующим ВС страны.