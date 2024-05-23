США предложат статус основного союзника вне НАТО африканской стране

Президент США Джо Байден предоставит Кении статус главного партнера, не входящего в НАТО, передает Zakon.kz.

Он намерен это сделать во время государственного визита лидера африканской страны Уильяма Самои арап Руто, пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

"Кения станет первой страной к югу от Сахары, получившей это звание. Оно позволит стране получать более современное вооружение из Соединенных Штатов и более тесно сотрудничать в области безопасности", – говорится в публикации.

Отмечается, что этот шаг будет предпринят после того, как Кения направит тысячу полицейских для подавления "бандитского насилия" на Гаити.

Кения станет первым государством к югу от Сахары, получившей это звание. Это позволит ей получить более современное американское оружие и наладить более тесное сотрудничество в сфере безопасности.

Сейчас "основными союзниками США вне НАТО" являются 18 стран, включая Израиль, Египет, Аргентину, Пакистан, Южную Корею, Японию и Тайвань.

Уточняется, что растущие связи между Вашингтоном и Найроби происходят на фоне беспокойства администрации Байдена по поводу связей России с Кенией.

В марте президент Уганды назначил своего сына главнокомандующим ВС страны.