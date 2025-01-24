Путин готов к звонку от Трампа

Президент России Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле ждут соответствующих сигналов от американской стороны, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", – цитирует его ТАСС.

Что касается скорой встречи лидеров России и США, то здесь Песков был немногословен.

"Нечего добавить к тому, что мы неоднократно говорили", – заявил он.

Ранее СМИ писали, что, общаясь с прессой в Белом доме, Трамп, который и прежде несколько раз говорил о подготовке встречи с президентом России, заявил о желании встретиться "немедленно".

Путин ранее отмечал, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное – устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что РФ учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.

Также Песков сообщил, что Москва готова к переговорам с Вашингтоном по вопросам ядерного разоружения, но необходим учет и атомного потенциала союзников США – Великобритании и Франции.

"В интересах всего мира, в интересах народов наших стран, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать этот переговорный процесс", – подчеркнул представитель Кремля.

20 января сообщалось, что Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после его вступления в должность.